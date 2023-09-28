Евентьева Евдокия Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1889
Дочь: Евентьева Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Евентьев Петр Данилович
Рождение ребёнка
22.07.1894
Дочь: Евентьева Анна Петровна
Отец ребёнка: Евентьев Петр Данилович
Рождение ребёнка
23.10.1895
Отец ребёнка: Евентьев Петр Данилович
Рождение ребёнка
05.01.1897
Дочь: Евентьева Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Евентьев Петр Данилович
Рождение ребёнка
14.08.1898
Отец ребёнка: Евентьев Петр Данилович
Бракосочетание
Неизвестно