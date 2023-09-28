Евентьева Евдокия Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евентьева Евдокия Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1889

Дочь: Евентьева Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Евентьев Петр Данилович

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.07.1894

Дочь: Евентьева Анна Петровна

Отец ребёнка: Евентьев Петр Данилович

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1895

Сын: Евентьев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Евентьев Петр Данилович

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.01.1897

Дочь: Евентьева Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Евентьев Петр Данилович

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1898

Сын: Евентьев Иван Петрович

Отец ребёнка: Евентьев Петр Данилович

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евентьев Петр Данилович

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