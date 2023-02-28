Чеботько Иван Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Богдан Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Чеботько Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Чеботько Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Чеботько Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
23.10.1895
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Чеботько Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
10.01.1897
Дочь: Домника Ивановна
Мать ребёнка: Чеботько Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
06.11.1899
Мать ребёнка: Чеботько Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
28.06.1902
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Чеботько Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
03.04.1905
Мать ребёнка: Чеботько Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
27.03.1907
Дочь: Юлиания
Мать ребёнка: Чеботько Ефросинья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чеботько Ефросинья Андреевна
Смерть
Неизвестно