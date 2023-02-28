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Чеботько Иван Прокопьевич

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Место рождения

Позники, Полтавська область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Богдан Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Чеботько Ефросинья Андреевна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Чеботько Павел Иванович

Мать ребёнка: Чеботько Ефросинья Андреевна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Чеботько Ефросинья Андреевна

Позники, Полтавська область
Рождение ребёнка
23.10.1895

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Чеботько Ефросинья Андреевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.01.1897

Дочь: Домника Ивановна

Мать ребёнка: Чеботько Ефросинья Андреевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.11.1899

Сын: Чеботько Михаил Иванович

Мать ребёнка: Чеботько Ефросинья Андреевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.06.1902

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Чеботько Ефросинья Андреевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.04.1905

Сын: Чеботько Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Чеботько Ефросинья Андреевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.03.1907

Дочь: Юлиания

Мать ребёнка: Чеботько Ефросинья Андреевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеботько Ефросинья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеботько Нестор Иванович

Мать ребёнка: Чеботько Ефросинья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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