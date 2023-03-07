Чеботько Ефросинья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти03.12.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Богдан Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Чеботько Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Чеботько Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Чеботько Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
23.10.1895
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Чеботько Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
10.01.1897
Дочь: Домника Ивановна
Отец ребёнка: Чеботько Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
06.11.1899
Отец ребёнка: Чеботько Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
28.06.1902
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Чеботько Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
03.04.1905
Отец ребёнка: Чеботько Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
27.03.1907
Дочь: Юлиания
Отец ребёнка: Чеботько Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чеботько Иван Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.1911