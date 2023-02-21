Дарья Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Филимон Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Григорьевич
Рождение ребёнка
1726
Сын: Герасим Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно