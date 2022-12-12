Леонтий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1674
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Филимон Леонтьевич
Мать ребёнка: Дарья Артемьевна
Рождение ребёнка
1726
Сын: Герасим Леонтьевич
Мать ребёнка: Дарья Артемьевна
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Агриппина Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Леонтьевич
Мать ребёнка: Дарья Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Артемьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно