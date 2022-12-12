Леонтий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонтий Григорьевич

Леонтий Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1674

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Филимон Леонтьевич

Мать ребёнка: Дарья Артемьевна

Григорово, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Герасим Леонтьевич

Мать ребёнка: Дарья Артемьевна

Григорово, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Агриппина Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Григорово, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Дарья Артемьевна

Григорово, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Артемьевна

Место жительства
Неизвестно
Григорово, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close