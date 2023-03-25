Кириллов Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллов Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1872 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1872 ст.

Дочь: Феодосия Ильинична

Мать ребёнка: Кириллова Серафима Алексеевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1877

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Серафима Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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