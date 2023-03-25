Кириллов Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.05.1872 ст.
Дочь: Феодосия Ильинична
Мать ребёнка: Кириллова Серафима Алексеевна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно