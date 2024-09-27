Кириллова (--) Агрипина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти08.01.1865 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1859 ст.
Дочь: (Кириллова) Варвара Ильинична
Отец ребёнка: Кириллов Илья Иванович
https://ya.ru/archive/catalog/903f817f-de7e-4ddf-b67b-c79e03c2695d/54
Бракосочетание
До 1864
Смерть
08.01.1865 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/e7f4b052-4813-4319-bf22-e805974a1ce0/42