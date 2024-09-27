Кириллова (--) Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (--) Агрипина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

08.01.1865 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1859 ст.

Дочь: (Кириллова) Варвара Ильинична

Отец ребёнка: Кириллов Илья Иванович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/903f817f-de7e-4ddf-b67b-c79e03c2695d/54
Бракосочетание
До 1864

Муж: Кириллов Илья Иванович

Смерть
08.01.1865 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/e7f4b052-4813-4319-bf22-e805974a1ce0/42

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