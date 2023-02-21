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Кириллов Федор Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1909 ст.

Сын: Кириллов Сергей Федорович

Мать ребёнка: Кириллова Ольга Даниловна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.08.1915 ст.

Сын: Кириллов Василий Федорович

Мать ребёнка: Кириллова Ольга Даниловна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Ольга Даниловна

Смерть
Неизвестно
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