Кириллов Федор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1909 ст.
Сын: Кириллов Сергей Федорович
Мать ребёнка: Кириллова Ольга Даниловна
Рождение ребёнка
01.08.1915 ст.
Сын: Кириллов Василий Федорович
Мать ребёнка: Кириллова Ольга Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно