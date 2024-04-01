Ланщикова (Трусова ?) Мария Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланщикова (Трусова ?) Мария Абрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров

Мать: Трусова Матрона Афонасьевна

Рождение ребёнка
01.09.1872

Дочь: Елизавета Матвеева

Отец ребёнка: Ланщиков Матвей Мещанин Г.Пп Осипов

Рождение ребёнка
29.01.1877

Дочь: Анна Матвеева

Отец ребёнка: Ланщиков Матвей Мещанин Г.Пп Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланщиков Матвей Мещанин Г.Пп Осипов

Смерть
Неизвестно
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