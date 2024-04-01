Трусова Матрона Афонасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Дочь: (Трусова) Анастасия Амвросиева
Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров
Дочь: Рекина (Трусова) Александра Амвросиева
Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров
Дочь: (Трусова) Федосья Абрамова
Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров
Дочь: Ланщикова (Трусова ?) Мария Абрамова
Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров
Сын: Трусов Алексей Казак Пос. Плосского Абрамов
Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров
Дочь: Паутова (Трусова) Татьяна Абрамова
Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров
Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров
Дочь: (Трусова) Пелагея Авраамовна
Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров
Сын: Трусов Федор Казак Р. Плосского Абрамов
Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров
Дочь: Богунова (Трусова) Евгения Амвросиева
Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров