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Трусова Матрона Афонасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасьев Афанасий Казак Р.Плосского Михайлов

Мать: Афанасьева (Рекина) Анастасия Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Трусова) Анастасия Амвросиева

Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рекина (Трусова) Александра Амвросиева

Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Трусова) Федосья Абрамова

Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ланщикова (Трусова ?) Мария Абрамова

Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трусов Алексей Казак Пос. Плосского Абрамов

Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Паутова (Трусова) Татьяна Абрамова

Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров

Рождение ребёнка
26.06.1827

Сын: Трусов Андрей Авраамович

Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров

Рождение ребёнка
23.?.1829

Дочь: (Трусова) Пелагея Авраамовна

Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров

Рождение ребёнка
16.01.1832

Сын: Трусов Федор Казак Р. Плосского Абрамов

Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Богунова (Трусова) Евгения Амвросиева

Отец ребёнка: Трусов Авраам (Амвросий) Федоров

Смерть
Неизвестно

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