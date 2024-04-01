Ланщиков Матвей Мещанин Г.Пп Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1872
Дочь: Елизавета Матвеева
Мать ребёнка: Ланщикова Мария Абрамова
Рождение ребёнка
29.01.1877
Дочь: Анна Матвеева
Мать ребёнка: Ланщикова Мария Абрамова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ланщикова Мария Абрамова
Смерть
Неизвестно