Ланщиков Матвей Мещанин Г.Пп Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланщиков Матвей Мещанин Г.Пп Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1872

Дочь: Елизавета Матвеева

Мать ребёнка: Ланщикова Мария Абрамова

Рождение ребёнка
29.01.1877

Дочь: Анна Матвеева

Мать ребёнка: Ланщикова Мария Абрамова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ланщикова Мария Абрамова

Смерть
Неизвестно
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