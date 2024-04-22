Меншикова (Горбунова) Анна Киприановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Место жительства
1857
Бракосочетание
20.04.1870 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1871 ст.
Дочь: Шаманина Евфросинья Ивановна
Отец ребёнка: Меншиков Иван Иванович
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно