Меншикова (Горбунова) Анна Киприановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меншикова (Горбунова) Анна Киприановна

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Горбунов Киприан Алексеевич

Мать: Горбунова Александра Григорьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
20.04.1870 ст.

Муж: Меншиков Иван Иванович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1871 ст.

Дочь: Шаманина Евфросинья Ивановна

Отец ребёнка: Меншиков Иван Иванович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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