Горбунова Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1844
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Горбунов Андрей Киприанович
Отец ребёнка: Горбунов Киприан Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Горбунов Павел Киприанович
Отец ребёнка: Горбунов Киприан Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Меншикова (Горбунова) Анна Киприановна
Отец ребёнка: Горбунов Киприан Алексеевич
Рождение ребёнка
28.05.1854 ст.
Сын: Горбунов Пётр Киприанович
Отец ребёнка: Горбунов Киприан Алексеевич
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
03.07.1857 ст.
Сын: Горбунов Афанасий Киприанович
Отец ребёнка: Горбунов Киприан Алексеевич
Рождение ребёнка
04.04.1863 ст.
Дочь: (Горбунова) Платонида Киприановна
Отец ребёнка: Горбунов Киприан Алексеевич
Смерть
Неизвестно