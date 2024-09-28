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Горбунова Александра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1844

Муж: Горбунов Киприан Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Горбунов Андрей Киприанович

Отец ребёнка: Горбунов Киприан Алексеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Горбунов Павел Киприанович

Отец ребёнка: Горбунов Киприан Алексеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Меншикова (Горбунова) Анна Киприановна

Отец ребёнка: Горбунов Киприан Алексеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.05.1854 ст.

Сын: Горбунов Пётр Киприанович

Отец ребёнка: Горбунов Киприан Алексеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.07.1857 ст.

Сын: Горбунов Афанасий Киприанович

Отец ребёнка: Горбунов Киприан Алексеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.04.1863 ст.

Дочь: (Горбунова) Платонида Киприановна

Отец ребёнка: Горбунов Киприан Алексеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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