Шаманина (Меншикова) Евфросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина (Меншикова) Евфросинья Ивановна

Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

25.09.1871 ст.

Дата смерти

01.04.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1871 ст.

Отец: Меншиков Иван Иванович

Мать: Меншикова Анна Киприановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
26.09.1871 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1890 ст.

Сын: Шаманин Иван Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Николаевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
04.09.1890 ст.

Муж: Шаманин Иван Николаевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1892 ст.

Сын: Шаманин Александр Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Николаевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
01.04.1892 ст.
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: "после рождения".
Похороны
03.04.1892 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
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