Шаманина (Меншикова) Евфросинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.09.1871 ст.
Дата смерти01.04.1892 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1871 ст.
Отец: Меншиков Иван Иванович
Крещение
26.09.1871 ст.
Рождение ребёнка
21.06.1890 ст.
Отец ребёнка: Шаманин Иван Николаевич
Бракосочетание
04.09.1890 ст.
Рождение ребёнка
07.03.1892 ст.
Сын: Шаманин Александр Иванович
Отец ребёнка: Шаманин Иван Николаевич
Смерть
01.04.1892 ст.
Причина смерти: "после рождения".
Похороны
03.04.1892 ст.