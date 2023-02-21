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Старкова Марина Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Между 1846 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ефимия Спиридоновна

Отец ребёнка: Старков Спиридон Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Старков Никифор Спиридонович

Отец ребёнка: Старков Спиридон Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Спиридоновна

Отец ребёнка: Старков Спиридон Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.11.1843

Дочь: Мичкова Екатерина Спиридоновна

Отец ребёнка: Старков Спиридон Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Васса Спиридоновна

Отец ребёнка: Старков Спиридон Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Спиридон Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1846 и 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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