Старкова Марина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиМежду 1846 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ефимия Спиридоновна
Отец ребёнка: Старков Спиридон Тимофеевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Старков Никифор Спиридонович
Отец ребёнка: Старков Спиридон Тимофеевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Старков Спиридон Тимофеевич
Рождение ребёнка
29.11.1843
Дочь: Мичкова Екатерина Спиридоновна
Отец ребёнка: Старков Спиридон Тимофеевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Васса Спиридоновна
Отец ребёнка: Старков Спиридон Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1846 и 1858