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Старков Никифор Спиридонович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Старков Спиридон Тимофеевич

Мать: Старкова Марина Кирилловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
27.01.1847
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Степанида Никифоровна

Мать ребёнка: Старкова Ксения Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкова Ксения Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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