Мичкова (Старкова) Екатерина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичкова (Старкова) Екатерина Спиридоновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

29.11.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1843

Отец: Старков Спиридон Тимофеевич

Мать: Старкова Марина Кирилловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
03.12.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1863

Муж: Мичков Прокопий Козмич

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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