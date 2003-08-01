Кавун (Столярова) Любовь Николаевна 27.01.1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кавун (Столярова) Любовь Николаевна

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

27.01.1943

Дата смерти

01.08.2003

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1943

Отец: Столярова Николай Дмитриевич

Мать: Столярова (Черникова) Анна Григорьевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
19.08.1962

Муж: Кавун Василий Семенович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.06.1963

Сын: Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кавун Василий Семенович

Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край
Рождение ребёнка
31.07.1967

Сын: Кавун Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Кавун Василий Семенович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.06.1977

Дочь: Кавун (Кавун) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Кавун Василий Семенович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
01.08.2003
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Славянское кладбище

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