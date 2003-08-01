Кавун (Столярова) Любовь Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.01.1943
Дата смерти01.08.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1943
Бракосочетание
19.08.1962
Рождение ребёнка
23.06.1963
Сын: Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кавун Василий Семенович
Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край
Рождение ребёнка
31.07.1967
Отец ребёнка: Кавун Василий Семенович
Рождение ребёнка
23.06.1977
Дочь: Кавун (Кавун) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Кавун Василий Семенович
Смерть
01.08.2003
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Славянское кладбище