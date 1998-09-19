Кавун Василий Семенович
Место рождения
Дата рождения09.10.1931
Дата смерти19.09.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1931
Бракосочетание
19.08.1962
Рождение ребёнка
23.06.1963
Сын: Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кавун (Столярова) Любовь Николаевна
Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край
Рождение ребёнка
31.07.1967
Мать ребёнка: Кавун (Столярова) Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
23.06.1977
Дочь: Кавун (Кавун) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Кавун (Столярова) Любовь Николаевна
Смерть
19.09.1998
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Славянское кладбище