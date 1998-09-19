Кавун Василий Семенович 09.10.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кавун Василий Семенович

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Место рождения

Алексеевское, Благодарненский, Ставропольский край

Дата рождения

09.10.1931

Дата смерти

19.09.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1931

Отец: Каун Семен Иванович

Мать: Каун (Пилипенко) Мария Васильевна

Алексеевское, Благодарненский, Ставропольский край
Бракосочетание
19.08.1962

Жена: Кавун (Столярова) Любовь Николаевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.06.1963

Сын: Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кавун (Столярова) Любовь Николаевна

Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край
Рождение ребёнка
31.07.1967

Сын: Кавун Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Кавун (Столярова) Любовь Николаевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.06.1977

Дочь: Кавун (Кавун) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Кавун (Столярова) Любовь Николаевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
19.09.1998
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Славянское кладбище

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