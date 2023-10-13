Столярова (Черникова) Анна Григорьевна
Место рождениясело Березово, Острожского р-на, Воронежской обл.
Дата рождения03.07.1912
Дата смерти24.02.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1912
Отец: Черников ?
село Березово, Острожского р-на, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
19.07.1938
Отец ребёнка: Столярова Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.01.1943
Дочь: Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Столярова Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.05.1946
Сын: Столяров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Столярова Николай Дмитриевич
Смерть
24.02.1964
Причина смерти: Рак поджелудочной железы
Похороны
Неизвестно
Всесвятское кладбище