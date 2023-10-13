Столярова (Черникова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столярова (Черникова) Анна Григорьевна

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Место рождения

село Березово, Острожского р-на, Воронежской обл.

Дата рождения

03.07.1912

Дата смерти

24.02.1964

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1912

Отец: Черников ?

Мать: Черникова Глафира Васильевна

село Березово, Острожского р-на, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
19.07.1938

Сын: Столяров Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Столярова Николай Дмитриевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
27.01.1943

Дочь: Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Столярова Николай Дмитриевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
06.05.1946

Сын: Столяров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Столярова Николай Дмитриевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
24.02.1964
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Причина смерти: Рак поджелудочной железы
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Всесвятское кладбище
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