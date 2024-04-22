Долгова (Копылова) Христина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгова (Копылова) Христина Ивановна

Долгова (Копылова) Христина Ивановна

Место рождения

Лукинское, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Лукинское, Вологодский район, Северный край
Крестьянская дочь Вологодской губернии, Грязовецкого уезда, Панфиловской волости, деревни Лукинскаго.
Бракосочетание
16.07.1917

Муж: Долгов Леонид Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Благовещенская церковь. Поручители по жениху - Вологодский мещанин Николай Сергеев Львов и Надворный Советник Константин Алексеев Кириллов; по невесте - Вологодский мещанин Александр Александров Крыло... Показать все
Место жительства
1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Гостинодворская, 6.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close