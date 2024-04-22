Долгова (Копылова) Христина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Крестьянская дочь Вологодской губернии, Грязовецкого уезда, Панфиловской волости, деревни Лукинскаго.
Бракосочетание
16.07.1917
Благовещенская церковь. Поручители по жениху - Вологодский мещанин Николай Сергеев Львов и Надворный Советник Константин Алексеев Кириллов; по невесте - Вологодский мещанин Александр Александров Крыло... Показать все
Место жительства
1917
Гостинодворская, 6.
Смерть
Неизвестно