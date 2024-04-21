Новикова (Анскуль) Любовь Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1907
Дата смерти04.11.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1907
Отец: не указан
Мать: Анскуль Эмма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
07.08.1935
Дочь: Кафарова (Новикова) Инга Викторовна
Отец ребёнка: Новиков Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Виктор Васильевич
Смерть
04.11.1985