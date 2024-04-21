Новикова (Анскуль) Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовикова (Анскуль) Любовь Андреевна

Новикова (Анскуль) Любовь Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1907

Дата смерти

04.11.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1907

Отец: не указан

Мать: Анскуль Эмма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
07.08.1935

Дочь: Кафарова (Новикова) Инга Викторовна

Отец ребёнка: Новиков Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Виктор Васильевич

Смерть
04.11.1985

Мы используем куки для улучшения работы сайта.