Новиков Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Новиков Василй
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова (Анскуль) Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
07.08.1935
Дочь: Кафарова (Новикова) Инга Викторовна
Мать ребёнка: Новикова (Анскуль) Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова (Анскуль) Любовь Андреевна
Смерть
1969