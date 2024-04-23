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Новиков Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Новиков Василй

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова (Анскуль) Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
07.08.1935

Дочь: Кафарова (Новикова) Инга Викторовна

Мать ребёнка: Новикова (Анскуль) Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова (Анскуль) Любовь Андреевна

Смерть
1969

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