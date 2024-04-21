Анскуль Эмма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анскуль Эмма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1907 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.09.1907

Дочь: Новикова (Анскуль) Любовь Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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