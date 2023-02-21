Григорьев Ермолай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Григорьев Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1929
Дочь: Воропаева Мария Ермолаевна
Мать ребёнка: Григорьева Ефимия Степановна
Решетовка, Иловай-Рождественская волость, Козловский уезд
Решетовка, Хоботовский район, Тамбовская обл. (по свидетельству о рождении) Хоботовский упразднён и передан с териториями Мичуринскому району. В 1963 упразднён Первомайский и передан Мичуринскому. ... Показать все
Смерть
Неизвестно