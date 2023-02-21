Григорьев Ермолай Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Ермолай Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

О
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1929

Дочь: Воропаева Мария Ермолаевна

Мать ребёнка: Григорьева Ефимия Степановна

Решетовка, Иловай-Рождественская волость, Козловский уезд
Решетовка, Хоботовский район, Тамбовская обл. (по свидетельству о рождении) Хоботовский упразднён и передан с териториями Мичуринскому району. В 1963 упразднён Первомайский и передан Мичуринскому. ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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