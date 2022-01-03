Григорьева Ефимия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казюлин Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.02.1929
Дочь: Воропаева (Григорьева) Мария Ермолаевна
Отец ребёнка: Григорьев Ермолай Фёдорович
Решетовка, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Решетовка, Хоботовский район, Тамбовская обл. (по свидетельству о рождении) Хоботовский упразднён и передан с териториями Мичуринскому району. В 1963 упразднён Первомайский и передан Мичуринскому. ... Показать все
Смерть
Неизвестно