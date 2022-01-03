Григорьева Ефимия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Ефимия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

О
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казюлин Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.02.1929

Дочь: Воропаева (Григорьева) Мария Ермолаевна

Отец ребёнка: Григорьев Ермолай Фёдорович

Решетовка, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Решетовка, Хоботовский район, Тамбовская обл. (по свидетельству о рождении) Хоботовский упразднён и передан с териториями Мичуринскому району. В 1963 упразднён Первомайский и передан Мичуринскому. ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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