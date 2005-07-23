Воропаева (Григорьева) Мария Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения09.02.1929
Дата смерти23.07.2005
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1929
Решетовка, Хоботовский район, Тамбовская обл. (по свидетельству о рождении) Хоботовский упразднён и передан с териториями Мичуринскому району. В 1963 упразднён Первомайский и передан Мичуринскому. ... Показать все
Рождение ребёнка
31.08.1950
Дочь: Вострикова Галина Георгиевна
Отец ребёнка: Воропаев Георгий Александрович
Рождение ребёнка
23.04.1955
Сын: Воропаев Сергей Геориевич
Отец ребёнка: Воропаев Георгий Александрович
Рождение ребёнка
10.07.1959
Отец ребёнка: Воропаев Георгий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.07.2005