Воропаева (Григорьева) Мария Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воропаева (Григорьева) Мария Ермолаевна

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Место рождения

Решетовка, Иловай-Рождественская волость, Козловский уезд

Дата рождения

09.02.1929

Дата смерти

23.07.2005

Пол

Женский

Добавил:

О
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1929

Отец: Григорьев Ермолай Фёдорович

Мать: Григорьева Ефимия Степановна

Решетовка, Иловай-Рождественская волость, Козловский уезд
Решетовка, Хоботовский район, Тамбовская обл. (по свидетельству о рождении) Хоботовский упразднён и передан с териториями Мичуринскому району. В 1963 упразднён Первомайский и передан Мичуринскому. ... Показать все
Рождение ребёнка
31.08.1950

Дочь: Вострикова Галина Георгиевна

Отец ребёнка: Воропаев Георгий Александрович

Рождение ребёнка
23.04.1955

Сын: Воропаев Сергей Геориевич

Отец ребёнка: Воропаев Георгий Александрович

Рождение ребёнка
10.07.1959

Сын: Воропаев Пётр Георгиевич

Отец ребёнка: Воропаев Георгий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воропаев Георгий Александрович

Смерть
23.07.2005
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