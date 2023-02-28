Крупский Никифор Филиппович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Крупский Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Крупская Мария Федоровна
Старошелехова, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крупская Мария Федоровна
Смерть
1943