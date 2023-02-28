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Крупский Никифор Филиппович

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Место рождения

Столбун, Ветковский район, Гомельская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Столбун, Ветковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Крупский Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Крупская Мария Федоровна

Старошелехова, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупская Мария Федоровна

Смерть
1943
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