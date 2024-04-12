Малыгин Алексей Б.
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Татьяна Алексеева
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Леонова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марья Алексеева
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Леонова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно