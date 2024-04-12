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Малыгин Алексей Б.

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Малыгин Петр Никитин

Мать: Малыгина Прасковья Афанасьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Татьяна Алексеева

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Леонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марья Алексеева

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Леонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Прасковья Леонова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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