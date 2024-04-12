Малыгин Петр Никитин
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Малыгин Никита Иванов
Рождение ребёнка
1760
Сын: Малыгин Иван Б.
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Афанасьева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Малыгин Алексей Б.
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Афанасьева
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Афанасьева
Рождение ребёнка
1775
Сын: Малыгин Алексей М.
Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно