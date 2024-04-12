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Малыгин Петр Никитин

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Малыгин Никита Иванов

Мать: Малыгина Ефимия Родионова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Малыгин Иван Б.

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Афанасьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Малыгин Алексей Б.

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Афанасьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Афанасьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Малыгин Алексей М.

Мать ребёнка: Малыгина Прасковья Афанасьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Прасковья Афанасьева

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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