Малыгин Никита Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгин Никита Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1692

Дата смерти

04.02.1749

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Малыгин Иван Петров

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Малыгина Ефимия Родионова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Малыгин Агафон Никитин

Мать ребёнка: Малыгина Ефимия Родионова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Малыгин Иван Никитин

Мать ребёнка: Малыгина Ефимия Родионова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Малыгин Петр Никитин

Мать ребёнка: Малыгина Ефимия Родионова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Малыгин Иона Никитин

Мать ребёнка: Малыгина Ефимия Родионова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1735

Сын: Малыгин Герасим Никитин

Мать ребёнка: Малыгина Ефимия Родионова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Малыгин Игнатий Никитин

Мать ребёнка: Малыгина Ефимия Родионова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Малыгин Семен Никитин

Мать ребёнка: Малыгина Ефимия Родионова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Ефимия Родионова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
04.02.1749
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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