Малыгин Никита Иванов
Место рождения
Дата рождения1692
Дата смерти04.02.1749
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Малыгин Иван Петров
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Малыгина Ефимия Родионова
Рождение ребёнка
1733
Мать ребёнка: Малыгина Ефимия Родионова
Рождение ребёнка
1733
Сын: Малыгин Иван Никитин
Мать ребёнка: Малыгина Ефимия Родионова
Рождение ребёнка
1734
Сын: Малыгин Петр Никитин
Мать ребёнка: Малыгина Ефимия Родионова
Рождение ребёнка
1734
Сын: Малыгин Иона Никитин
Мать ребёнка: Малыгина Ефимия Родионова
Рождение ребёнка
01.01.1735
Мать ребёнка: Малыгина Ефимия Родионова
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Малыгина Ефимия Родионова
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Малыгина Ефимия Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.02.1749