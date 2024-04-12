Малыгина (-) Прасковья Леонова
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Татьяна Алексеева
Отец ребёнка: Малыгин Алексей Б.
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марья Алексеева
Отец ребёнка: Малыгин Алексей Б.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малыгин Алексей Б.
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно