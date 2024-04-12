Малыгина (-) Прасковья Леонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (-) Прасковья Леонова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Татьяна Алексеева

Отец ребёнка: Малыгин Алексей Б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марья Алексеева

Отец ребёнка: Малыгин Алексей Б.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Алексей Б.

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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