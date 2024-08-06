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Чекауров Дмитрий Иванович

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Чекауров Иван Григорьевич

Мать: Чекаурова Анна Степановна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
04.11.1761 ст.

Жена: Чекаурова Анна Васильевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
04.11.1761 ст.

Жена: не указана

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1763 ст.

Сын: Чекауров Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Чекаурова Анна Васильевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Чекауров Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Чекаурова Анна Васильевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Чекауров Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Чекаурова Анна Васильевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Чекауров Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Чекаурова Анна Васильевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Чекаурова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Чекаурова Анна Васильевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Чекаурова Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Чекаурова Анна Васильевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Ксения и Егор - двойняшки
Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Чекауров Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: Чекаурова Анна Васильевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Ксения и Егор - двойняшки
Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Чекауров Гавриил Дмитриевич

Мать ребёнка: Чекаурова Анна Васильевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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