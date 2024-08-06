Чекауров Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Бракосочетание
04.11.1761 ст.
Бракосочетание
04.11.1761 ст.
Жена: не указана
Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1763 ст.
Мать ребёнка: Чекаурова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Чекауров Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Чекаурова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Чекауров Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Чекаурова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Чекауров Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Чекаурова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Чекаурова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Чекаурова Анна Васильевна
Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Чекаурова Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Чекаурова Анна Васильевна
Ксения и Егор - двойняшки
Рождение ребёнка
1782 ст.
Мать ребёнка: Чекаурова Анна Васильевна
Ксения и Егор - двойняшки
Рождение ребёнка
1786 ст.
Сын: Чекауров Гавриил Дмитриевич
Мать ребёнка: Чекаурова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно