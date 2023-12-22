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Гавриил Дмитриевич

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

1786 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: Дмитрий Иванович

Мать: Анна Васильевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Марфа Яковлевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1809 ст.

Дочь: Любовь Гавриловна

Мать ребёнка: Марфа Яковлевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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