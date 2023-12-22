Гавриил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1786 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.
Отец: Дмитрий Иванович
Мать: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1809 ст.
Дочь: Любовь Гавриловна
Мать ребёнка: Марфа Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Яковлевна
Смерть
Неизвестно