Горбунов Афанасий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Горбунов Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: Горбунова Ульяния Парфёновна
Бракосочетание
До 1833
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Горбунова Ульяния Парфёновна
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно