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Горбунов Афанасий Алексеевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Горбунов Алексей Степанович

Мать: Горбунова Матрёна Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Горбунов Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Горбунова Ульяния Парфёновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1833

Жена: Горбунова Ульяния Парфёновна

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Горбунова Ульяния Парфёновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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