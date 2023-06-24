Горбунова Ирина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Ирина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Надежда Афанасьевна

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Алексеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1851

Муж: Горбунов Афанасий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Аполлинария Афанасьевна

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Алексеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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