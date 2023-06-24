Горбунова Ирина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Надежда Афанасьевна
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Алексеевич
Бракосочетание
До 1851
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Аполлинария Афанасьевна
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Алексеевич
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно