Горбунова Ульяния Парфёновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Горбунов Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Алексеевич
Бракосочетание
До 1833
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Алексеевич
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно