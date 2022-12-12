Горбунова Ульяния Парфёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунова Ульяния Парфёновна

Горбунова Ульяния Парфёновна

avatar

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Горбунов Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Алексеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1833

Муж: Горбунов Афанасий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Алексеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close