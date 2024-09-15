Заплетина Надежда Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1895
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Попыгина (Заплетина) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Заплетин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Заплетин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Заплетин Николай Иванович
Смерть
Неизвестно