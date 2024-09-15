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Заплетина Надежда Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1895

Муж: Заплетин Николай Иванович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Попыгина (Заплетина) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Заплетин Николай Иванович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Заплетин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Заплетин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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