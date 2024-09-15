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Заплетин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Заплетин Иван Алексеевич

Мать: Заплетина Мария Васильевна

Бракосочетание
19.01.1895

Жена: Заплетина Надежда Стефановна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Попыгина (Заплетина) Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Заплетина Надежда Стефановна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Заплетин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Заплетина Надежда Стефановна

Смерть
1954
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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