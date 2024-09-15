Заплетин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
19.01.1895
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Попыгина (Заплетина) Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Заплетина Надежда Стефановна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Заплетин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Заплетина Надежда Стефановна
Смерть
1954
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург