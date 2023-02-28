Шарибжамал Самитова
Место рождения
Дата рождения1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Самит Валишин
Мать: Миннибика
Бракосочетание
17.03.1886
Муж: Хидаятулла
10 сум | Рахматулла Самет улы представлял свою сестру и Мухаммадсадик Муштари улы представлял своего брата свидетели Ахтари Сабит улы и Ахмади Сабит улы и Шахидулла Хантимир улы
Бракосочетание
07.07.1896
Муж: Ахметсафа
10 сум | ее представлял Рахматулла Самет улы ее свидетели Гали Габид улы и Габидулла Ахтари улы его Бикмухаммад Тухфатулла улы и Сафа Ахмяр улы
Место жительства
1896
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно