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Шарибжамал Самитова

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1864

Пол

Женский

Отец

1803 г.р.

Мать

1816 г.р.

Муж

1860 г.р.
1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Самит Валишин

Мать: Миннибика

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.03.1886

Муж: Хидаятулла

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
10 сум | Рахматулла Самет улы представлял свою сестру и Мухаммадсадик Муштари улы представлял своего брата свидетели Ахтари Сабит улы и Ахмади Сабит улы и Шахидулла Хантимир улы
Бракосочетание
07.07.1896

Муж: Ахметсафа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
10 сум | ее представлял Рахматулла Самет улы ее свидетели Гали Габид улы и Габидулла Ахтари улы его Бикмухаммад Тухфатулла улы и Сафа Ахмяр улы
Место жительства
1896
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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