Хидаятулла
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиДо 1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.03.1886
Жена: Шарибжамал Самитова
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
10 сум | Рахматулла Самет улы представлял свою сестру и Мухаммадсадик Муштари улы представлял своего брата свидетели Ахтари Сабит улы и Ахмади Сабит улы и Шахидулла Хантимир улы
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1896