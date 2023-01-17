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Хидаятулла

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Место рождения

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1860

Дата смерти

До 1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.03.1886

Жена: Шарибжамал Самитова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
10 сум | Рахматулла Самет улы представлял свою сестру и Мухаммадсадик Муштари улы представлял своего брата свидетели Ахтари Сабит улы и Ахмади Сабит улы и Шахидулла Хантимир улы
Место жительства
Неизвестно
Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
До 1896
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