Ахметсафа
Место рождения
Дата рождения1866
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.07.1896
Жена: Шарибжамал Самитова
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
10 сум | ее представлял Рахматулла Самет улы ее свидетели Гали Габид улы и Габидулла Ахтари улы его Бикмухаммад Тухфатулла улы и Сафа Ахмяр улы
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно