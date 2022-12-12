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Ахметсафа

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Место рождения

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1866

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.07.1896

Жена: Шарибжамал Самитова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
10 сум | ее представлял Рахматулла Самет улы ее свидетели Гали Габид улы и Габидулла Ахтари улы его Бикмухаммад Тухфатулла улы и Сафа Ахмяр улы
Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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