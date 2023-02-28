Кощеева (Обухова) Стефанида Калинникова
Место рождения
Дата рождения03.11.1876 ст.
Дата смерти01.11.1952
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1876 ст.
Отец: Обухов Каллиник Феодора
Мать: Обухова Мария Феодорова
Родители рано умерли, поэтому жила в работниках. ИЗ ПОДШИВКИ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ Преображенской церкви с Селезенево Вятского уезда Вятской губернии за 1876 гг (стр 23 об - 24) 3 ноября 1876 года родилась... Показать все
Бракосочетание
26.01.1898
Муж: Кощеев Фрол Исаин
В архивном фонде Вятской духовной консистории в метрической книге Преображенской церкви с Селезенево Вятского уезда за 1898 год под порядковым номером 10 имеется актовая запись о том, что 26 января 1... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1899 ст.
Дочь: Кощеева Татьяна Фроловна
Отец ребёнка: Кощеев Фрол Исаин
Рождение ребёнка
12.01.1900 ст.
Дочь: Наговицына Анна Фроловна
Отец ребёнка: Кощеев Фрол Исаин
В документах архивного фонда Вятской духовной консистории в метрических книгах Преображенской церкви С.Селезенева Вятского уезда за 1900год под порядковым номером 3 имеется актовая запись о том, что у... Показать все
Рождение ребёнка
09.03.1909
Отец ребёнка: Кощеев Фрол Исаин
Рождение ребёнка
01.03.1914
Дочь: Михайлова Авдотья Фроловна
Отец ребёнка: Кощеев Фрол Исаин
Рождение ребёнка
23.07.1916 ст.
Дочь: Обухова Христина Фроловна
Отец ребёнка: Кощеев Фрол Исаин
Рождение 23.07.1916 , крещение 24.07 Имя новорожденного христина поч. Киселёвский крестьянин Флор Исаин Кощеев и законная жена Степанида Каллинина оба православные Восприемник (ца) того же починка оз... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.11.1952