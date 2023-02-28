Кощеева (Обухова) Стефанида Калинникова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Обухова) Стефанида Калинникова

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Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

03.11.1876 ст.

Дата смерти

01.11.1952

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1876 ст.

Отец: Обухов Каллиник Феодора

Мать: Обухова Мария Феодорова

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Родители рано умерли, поэтому жила в работниках. ИЗ ПОДШИВКИ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ Преображенской церкви с Селезенево Вятского уезда Вятской губернии за 1876 гг (стр 23 об - 24) 3 ноября 1876 года родилась... Показать все
Бракосочетание
26.01.1898

Муж: Кощеев Фрол Исаин

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
В архивном фонде Вятской духовной консистории в метрической книге Преображенской церкви с Селезенево Вятского уезда за 1898 год под порядковым номером 10 имеется актовая запись о том, что 26 января 1... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1899 ст.

Дочь: Кощеева Татьяна Фроловна

Отец ребёнка: Кощеев Фрол Исаин

Рождение ребёнка
12.01.1900 ст.

Дочь: Наговицына Анна Фроловна

Отец ребёнка: Кощеев Фрол Исаин

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
В документах архивного фонда Вятской духовной консистории в метрических книгах Преображенской церкви С.Селезенева Вятского уезда за 1900год под порядковым номером 3 имеется актовая запись о том, что у... Показать все
Рождение ребёнка
09.03.1909

Сын: Кощеев Николай Фролович

Отец ребёнка: Кощеев Фрол Исаин

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1914

Дочь: Михайлова Авдотья Фроловна

Отец ребёнка: Кощеев Фрол Исаин

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1916 ст.

Дочь: Обухова Христина Фроловна

Отец ребёнка: Кощеев Фрол Исаин

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение 23.07.1916 , крещение 24.07 Имя новорожденного христина поч. Киселёвский крестьянин Флор Исаин Кощеев и законная жена Степанида Каллинина оба православные Восприемник (ца) того же починка оз... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
01.11.1952
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