Наговицына (Кощеева) Анна Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (Кощеева) Анна Фроловна

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Место рождения

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

12.01.1900 ст.

Дата смерти

15.02.1979

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1900 ст.

Отец: Кощеев Фрол Исаин

Мать: Кощеева Стефанида Калинникова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
25.04.1928

Муж: Наговицын Алексей Андреевич

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1932

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Отец ребёнка: Наговицын Алексей Андреевич

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наговицын Алексей Андреевич

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Образование
Неизвестно
Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.02.1979
Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
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