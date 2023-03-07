Наговицына (Кощеева) Анна Фроловна
Место рождения
Дата рождения12.01.1900 ст.
Дата смерти15.02.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1900 ст.
Отец: Кощеев Фрол Исаин
Бракосочетание
25.04.1928
Рождение ребёнка
02.01.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наговицын Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
15.04.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наговицын Алексей Андреевич
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.02.1979