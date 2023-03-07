Кощеев Фрол Исаин
Место рождения
Дата рождения11.08.1879 ст.
Дата смерти12.03.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1879 ст.
Отец: Кощеев Исай Прокопьев
Мать: Кощеева Дарья Ульянова
Бракосочетание
26.01.1898
Рождение ребёнка
02.01.1899 ст.
Дочь: Кощеева Татьяна Фроловна
Мать ребёнка: Кощеева Стефанида Калинникова
Рождение ребёнка
12.01.1900 ст.
Дочь: Наговицына Анна Фроловна
Мать ребёнка: Кощеева Стефанида Калинникова
Военная служба
1907
Рождение ребёнка
09.03.1909
Мать ребёнка: Кощеева Стефанида Калинникова
Рождение ребёнка
01.03.1914
Дочь: Михайлова Авдотья Фроловна
Мать ребёнка: Кощеева Стефанида Калинникова
Рождение ребёнка
23.07.1916 ст.
Дочь: Обухова Христина Фроловна
Мать ребёнка: Кощеева Стефанида Калинникова
Арест
06.03.1931
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.03.1948