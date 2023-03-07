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Кощеев Фрол Исаин

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Место рождения

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

11.08.1879 ст.

Дата смерти

12.03.1948

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1879 ст.

Отец: Кощеев Исай Прокопьев

Мать: Кощеева Дарья Ульянова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
26.01.1898

Жена: Кощеева Стефанида Калинникова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1899 ст.

Дочь: Кощеева Татьяна Фроловна

Мать ребёнка: Кощеева Стефанида Калинникова

Рождение ребёнка
12.01.1900 ст.

Дочь: Наговицына Анна Фроловна

Мать ребёнка: Кощеева Стефанида Калинникова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Военная служба
1907
Рождение ребёнка
09.03.1909

Сын: Кощеев Николай Фролович

Мать ребёнка: Кощеева Стефанида Калинникова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1914

Дочь: Михайлова Авдотья Фроловна

Мать ребёнка: Кощеева Стефанида Калинникова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1916 ст.

Дочь: Обухова Христина Фроловна

Мать ребёнка: Кощеева Стефанида Калинникова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Арест
06.03.1931
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
12.03.1948
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