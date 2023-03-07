Обухова Мария Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова Мария Феодорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1903

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1873 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Каллиник Феодора

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1876 ст.

Дочь: Кощеева Стефанида Калинникова

Отец ребёнка: Обухов Каллиник Феодора

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1878 ст.

Дочь: Устинья Калинникова

Отец ребёнка: Обухов Каллиник Феодора

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.12.1879 ст.

Сын: Обухов Игнатий Каллинников

Отец ребёнка: Обухов Каллиник Феодора

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1880 ст.

Дочь: Обухова Анисья Калинникова

Отец ребёнка: Обухов Каллиник Феодора

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1882 ст.

Сын: Обухов Димитрий Каллинников

Отец ребёнка: Обухов Каллиник Феодора

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Каллиник Феодора

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1903
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