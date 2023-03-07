Обухова Мария Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1873 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Обухов Каллиник Феодора
Рождение ребёнка
03.11.1876 ст.
Дочь: Кощеева Стефанида Калинникова
Отец ребёнка: Обухов Каллиник Феодора
Рождение ребёнка
18.09.1878 ст.
Дочь: Устинья Калинникова
Отец ребёнка: Обухов Каллиник Феодора
Рождение ребёнка
12.12.1879 ст.
Сын: Обухов Игнатий Каллинников
Отец ребёнка: Обухов Каллиник Феодора
Рождение ребёнка
25.12.1880 ст.
Дочь: Обухова Анисья Калинникова
Отец ребёнка: Обухов Каллиник Феодора
Рождение ребёнка
06.02.1882 ст.
Сын: Обухов Димитрий Каллинников
Отец ребёнка: Обухов Каллиник Феодора
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1903