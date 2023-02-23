Акулина Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Аграфена Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1858
Сын: Никифор Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Место жительства
1858
55
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильев
Смерть
Неизвестно