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Иван Васильев

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Василий

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Акулина Лукьянова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Акулина Лукьянова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Акулина Лукьянова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Аграфена Иванова

Мать ребёнка: Акулина Лукьянова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Акулина Лукьянова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Никифор Иванов

Мать ребёнка: Акулина Лукьянова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
55
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Лукьянова

Смерть
Неизвестно
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