Иван Васильев
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Акулина Лукьянова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Акулина Лукьянова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Акулина Лукьянова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Аграфена Иванова
Мать ребёнка: Акулина Лукьянова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Акулина Лукьянова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Никифор Иванов
Мать ребёнка: Акулина Лукьянова
Место жительства
1858
55
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Лукьянова
Смерть
Неизвестно