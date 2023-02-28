Потяркина (Просвирякова) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потяркина (Просвирякова) Агафья Ивановна

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Место рождения

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

1825

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Просвиряков Иван Семенович

Мать: не указана

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
20.01.1804

Муж: Потяркин Пётр Фёдорович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.11.1812 ст.

Сын: Потяркин Михаил Павлович/незаконнорожденный

Отец ребёнка: Манкин Павел Дмитриевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Потяркина-Манкина Федосья Павловна

Отец ребёнка: Манкин Павел Дмитриевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Потяркин Захар Павлович

Отец ребёнка: Манкин Павел Дмитриевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1825
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
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