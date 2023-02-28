Потяркина (Просвирякова) Агафья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти1825
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Просвиряков Иван Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1804
Рождение ребёнка
07.11.1812 ст.
Сын: Потяркин Михаил Павлович/незаконнорожденный
Отец ребёнка: Манкин Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Потяркина-Манкина Федосья Павловна
Отец ребёнка: Манкин Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Манкин Павел Дмитриевич
Смерть
1825