Потяркин (Манкин) Михаил Павлович/незаконнорожденный — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потяркин (Манкин) Михаил Павлович/незаконнорожденный

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

07.11.1812 ст.

Дата смерти

10.03.1876 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1812 ст.

Отец: Манкин Павел Дмитриевич

Мать: Потяркина Агафья Ивановна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
11.02.1848 ст.

Жена: Потяркина-Манкина Анастасия Иосифовна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
справка ГААО Ф.29 Оп.25 Д.75 Л.867об.
Рождение ребёнка
02.12.1848

Сын: Потяркин-Манкин Аввакум Михайлович

Мать ребёнка: Потяркина-Манкина Анастасия Иосифовна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.07.1850 ст.

Сын: Потяркин Илья Михайлович

Мать ребёнка: Потяркина-Манкина Анастасия Иосифовна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потяркина-Манкина Степанида Саввична

Смерть
10.03.1876 ст.
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
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