Потяркин (Манкин) Михаил Павлович/незаконнорожденный
Место рождения
Дата рождения07.11.1812 ст.
Дата смерти10.03.1876 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1812 ст.
Отец: Манкин Павел Дмитриевич
Бракосочетание
11.02.1848 ст.
справка ГААО Ф.29 Оп.25 Д.75 Л.867об.
Рождение ребёнка
02.12.1848
Сын: Потяркин-Манкин Аввакум Михайлович
Мать ребёнка: Потяркина-Манкина Анастасия Иосифовна
Рождение ребёнка
16.07.1850 ст.
Мать ребёнка: Потяркина-Манкина Анастасия Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1876 ст.